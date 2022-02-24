Haberler Dünya Videoları İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Balistik füzeler ateşlendi! Ukrayna yangın yeri

İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Balistik füzeler ateşlendi! Ukrayna yangın yeri

İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Balistik füzeler ateşlendi! Ukrayna yangın yeri
24.02.2022 17:27 - Son Güncelleme: 24.02.2022 17:28

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:23
Rusya 20'den fazla savaş...
Ana Sayfa 01:22
Hazine ve Maliye...
Ana Sayfa 00:08
Patlamalardan kaçan halk...
Ana Sayfa 01:10
Rus uçağının düşürülme anı
Ana Sayfa 00:43
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:57
Shakhtar Donetsk ve Dinamo...
Ana Sayfa 06:28
A Haber savaş bölgesinde!...
Ana Sayfa 02:44
Gündem: Savaş! Başkan Erdoğan...
Ana Sayfa 01:51
İstanbul Sultangazi'de baba...
Ana Sayfa 00:18
Savaş başladı! Rus ordusu...
Ana Sayfa 00:33
Rusya, Ivano Frankivsk'teki...
Ana Sayfa 02:49
Başkan Erdoğan güvenlik...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kiev'de kaçış başlarken birçok kişi daha güvenli olduğunu düşündüğü Polonya sınırına doğru yol almaya çalışıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın derhal saldırıları durdurması gerektiğini belirterek, "Yarın NATO liderleriyle çevrimiçi zirve yapacağız. Bunun Rusya için çok ciddi sonuçları olacak." dedi. Rus askerinin Kiev'e girdiği iddia edilirken, Ukrayna kargo uçağının düşürüldüğünü ve 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna ordusundan yapılan son dakika açıklamasına göre Belarus'tan Ukrayna topraklarına 4 adet balistik füze ateşlendiği duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Bayraktar TB-2 SİHA'ların da kullanılmaya başlandığını açıkladı. İşte dünyayı kilitleyen savaştan dakika dakika tüm gelişmeler...

Dünya Videoları
SON DAKİKA