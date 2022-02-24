İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Balistik füzeler ateşlendi! Ukrayna yangın yeri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kiev'de kaçış başlarken birçok kişi daha güvenli olduğunu düşündüğü Polonya sınırına doğru yol almaya çalışıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın derhal saldırıları durdurması gerektiğini belirterek, "Yarın NATO liderleriyle çevrimiçi zirve yapacağız. Bunun Rusya için çok ciddi sonuçları olacak." dedi. Rus askerinin Kiev'e girdiği iddia edilirken, Ukrayna kargo uçağının düşürüldüğünü ve 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna ordusundan yapılan son dakika açıklamasına göre Belarus'tan Ukrayna topraklarına 4 adet balistik füze ateşlendiği duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Bayraktar TB-2 SİHA'ların da kullanılmaya başlandığını açıkladı. İşte dünyayı kilitleyen savaştan dakika dakika tüm gelişmeler...