Haberler
Dünya Videoları
İsrail'e İran füzesi: 1 yaralı
İsrail'e İran füzesi: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 16:03
İran, İsrail'in Tel Aviv bölgesinde bulunan Or Yehuda şehrini vurduğu görüntüler anbean kameralara yansıdı. İşte 1 İsraillinin ağır yaralandığı parça tesirli füzenin düştüğü an.
