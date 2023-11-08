İsrail zulmü kamerada! Filistinli engelli Salih Davud'u böyle gözaltına aldılar!

Siyonist İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere uyguladığı zulüm bir kez daha kameralara yansıdı.

İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR

İsrail işgal ettikleri topraklarda Hamas'ın "Aksa Tufanı" Operasyonunu bahane ederek soykırım suçu işlemeye başladı.

Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak 1 aydan uzun süredir kadın çocuk demeden katletti.

Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail'e ABD ve Batı açık bir şekilde destek veriyor.

İsrail'in katliamı devam ederken Filistin'den çarpısı görüntüler gelmeye devam ediyor.

ENGELLİ BİR FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDILAR

İsrail güçlerinin evlere baskın yaparak Filistinli sivilleri silah zoruyla gözaltına aldığı öğrenildi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde isminin Salih Davud olduğu ve engelli olduğu öğrenilen bir Filistinlinin gözleri bağlı şekilde silahlı işgalciler tarafından gözaltına alındığı görüldü.

ANNE VE ÇOCUĞU TARTAKLANDI

A Haber'in aktardığı farklı bir görüntüde Batı Şeria'da işgalci İsrail polisinin bir çocuğu ve annesini silahla tehdit ederek tartakladığı görüldü.

FİLİSTİNLİ SİVİLİ EVİNİ BASARAK ALDILAR

Yine farklı bir görüntüde 6 israil polisinin 1 sivili evini basarak gözaltına aldığı görüldü.