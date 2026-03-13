CANLI YAYIN
İsrail Lübnan’daki Hizbullah karargahlarına yapılan saldırıların görüntülerini yayınladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut ve Güney Lübnan'daki Hizbullah karargahlarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.

Sivil Yerleşim Alanları Üzerinden Karşılıklı Suçlamalar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan resmi açıklamada, Hizbullah'ın askeri varlıklarını kasıtlı olarak sivil yerleşim bölgelerine yerleştirdiği savunuldu. Açıklamada, bu durumun Lübnan halkının terörist amaçlar için acımasızca kullanılmasına dair somut bir örnek teşkil ettiği ifade edildi.

Operasyonda Kullanılan Teknik Yöntemler ve Tedbirler

Saldırılarda sivil kayıpların yaşanmasını önlemek amacıyla bazı askeri tedbirlerin alındığı öne sürüldü. Bu süreçte erken uyarı sistemlerinin aktif olarak kullanıldığı, hassas güdümlü mühimmat tercih edildiği ve sürekli hava gözlemi gibi farklı operasyonel adımların atıldığı bizzat IDF tarafından paylaşıldı.

İran Rejimi ve Bölgesel Güvenlik Vurgusu

İsrail kanadından yapılan açıklamaların sonunda, bölgesel denkleme dair sert bir mesaj verildi. Hizbullah'ın İran rejimi himayesi altında faaliyet göstermesinin kabul edilemez olduğu ve bu stratejik bağı koparmak adına gerekli her türlü adımın kararlılıkla atılacağı vurgulandı.

