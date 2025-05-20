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İspanya’da telekomünikasyon şebekesi çöktü!
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İspanya'da telekomünikasyon şebekesi çöktü!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:31:17

İspanya'da geçtiğimiz ay meydana gelen ve büyük bir krize yol açan elektrik kesintilerinin ardından bir kriz daha patlak verdi. Ülkede tüm mobil şebekelerin çöktüğü bildirildi. Mobil şebeke krizinden acil servis numaralarının da etkilendiği belirtildi.

İspanya geçtiğimiz ay ülkeyi büyük bir krize sürükleyen elektrik kesintilerinin ardından bu kez büyük bir iletişim krizi ile çalkalanıyor.

İspanya'da elektrik kesintisi

İSPANYA'DA MOBİL KRİZ

Çok sayıda internet ve sabit hat kullanıcısı hizmetlerin kullanamaz hale geldiğini bildirdi.

ACİL SERVİSLER DE ÇÖKTÜ

Kesintilerin acil servisleri de etkilediği ve halkın acil servis numarası olan '112'ye alternatif bir numaraya yönlendirildiği bildirildi.

Salı günü, 20 Mayıs'ta erken saatlerde başlayan sorun, yerel haber kaynağı El Diario'nun bildirdiğine göre, Telefonica tarafından gerçekleştirilen ağ yükseltmesiyle bağlantılı görünüyor. Birçok internet kullanıcısı da sorunlardan etkilenmiş gibi görünüyor, ancak bunların Telefonica'nın çalışmalarıyla bağlantılı olup olmadığı belirsiz. İki Telefonica şirketi olan Movistar ve O2'nin müşterileri, fiber optiklerin kapalı olduğunu bildirdi.

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