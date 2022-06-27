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İspanya-Fas sınırında göçmen katliamı!

İspanya-Fas sınırında göçmen katliamı!
27.06.2022 17:53

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırında yaşanan düzensiz göçmen akınında adeta katliam yaşandı. Sınır hattında yaşanan kargaşada 37 kişinin öldüğü bildirilirken açıklamalar peş peşe geldi. Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma açılması için çağrıda bulundu. İspanya Başbakan Pedro Sanchez, katliamdan 'mafya örgütlerini' sorumlu tuttu. "Melilla'daki görüntüler elbette ki kalbimizi parçaladı, acı verdi." diyen Sanchez "Herkes bilmelidir ki uluslararası mafya örgütleri bu dramı provoke ediyor." şeklinde konuştu. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, çok sayıda düzensiz göçmenin Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybetmesini "şoke edici" olarak niteledi.

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