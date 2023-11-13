PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 00:28 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 01:01

İslam'la şereflendi! Gazzelilerin iman gücünden etkilendi: Müslüman oldu

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 bine aşkın masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken ABD’de Hispanik bir vatandaş, katil İsrail’in Gazze planlı bir şekilde uygulamakta olduğu soykırıma karşı bilgilendirme çalışması yapan duyarlı ABD’li Müslümanların yanına geldi. Müslüman olmaya karar veren kişi şehadet getirdikten sonra İslam’la şereflendi. İşte o duygu dolu anlar...

SIRADAKİ VİDEO
Katil İsrail ordusu Han Yunus’ta sivil yerleşim yerini vurdu: 13 ölü
12.11.2023Pazar
ABD Başkanı Joe Biden’ın yine kafası karıştı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor: Titrek bir aptal gibi ortalıkta dolaşıyor
12.11.2023Pazar
Kan donduran vahşet! Soykırımcı İsrail ordusuna ait bulldozer Filistinli sivilin üstünden geçti
12.11.2023Pazar
Hamas işgalci İsrail askerlerini böyle avladı
11.11.2023Cumartesi
Başkan Erdoğan, Riyad'daki Ortak Zirve'de Konuştu: "Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimiz"
11.11.2023Cumartesi
Bunlar da Var
Ankara’nın Eryaman ilçesinde nakliye için kullanılan 70 metrelik yük asansörü devrildi 02:43
Başkent'te 70 metrelik yük asansörü devrildi
13.11.2023Pazartesi
Galatasaraylı Lucas Torreira körkütük aşık! Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı: Sen benim en iyi yerimsin! 00:20
Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı
13.11.2023Pazartesi
Dilan Polat ve Engin Polat’ın park kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Komşusuna yumruk atıp böyle saldırdı 04:12
Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularına saldırdığı anlar kamerada
13.11.2023Pazartesi
Burdur’da düğünde damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu 03:05
Damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu
13.11.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA