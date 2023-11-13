İslam'la şereflendi! Gazzelilerin iman gücünden etkilendi: Müslüman oldu

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 bine aşkın masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken ABD’de Hispanik bir vatandaş, katil İsrail’in Gazze planlı bir şekilde uygulamakta olduğu soykırıma karşı bilgilendirme çalışması yapan duyarlı ABD’li Müslümanların yanına geldi. Müslüman olmaya karar veren kişi şehadet getirdikten sonra İslam’la şereflendi. İşte o duygu dolu anlar...