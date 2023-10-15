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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023, 19:38 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023, 19:48

İşgalci İsrail ordusu Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor

İsrail, bölgedeki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda El Cemal ailesine ait evin vurulması sonucu 3'ü çocuk 10 sivil hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, bazı aile üyelerinin hala enkaz altında olduklarını ifade etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 gündür süren İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 670’e, yaralananların sayısının ise 9 bin 600’e yükseldiğini açıkladı.

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