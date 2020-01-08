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İran ABD üslerine füzelerle saldırdı! Dikkat çeken Kasım Süleymani detayı...

08.01.2020 07:02

Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta aracıyla seyir halindeyken ABD tarafından hava saldırısıyla öldürülmüştü. İntikam yemini eden İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde ABD'nin Irak'taki 2 üssünü vurdu. İran'ın karşı hamlesindeki Süleymani detayı dikkat çekti. Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran'ın ABD üslerine füze attığı sıralarda memleketi Kirman şehrinde toprağa verildi.İran devlet televizyonu töreni "İntikam saldırısından sonra” şeklinde duyurdu.


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