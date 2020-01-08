Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta aracıyla seyir halindeyken ABD tarafından hava saldırısıyla öldürülmüştü. İntikam yemini eden İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde ABD'nin Irak'taki 2 üssünü vurdu. İran'ın karşı hamlesindeki Süleymani detayı dikkat çekti. Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran'ın ABD üslerine füze attığı sıralarda memleketi Kirman şehrinde toprağa verildi.İran devlet televizyonu töreni "İntikam saldırısından sonra” şeklinde duyurdu.
İran ABD üslerine füzelerle saldırdı! Dikkat çeken Kasım Süleymani detayı...08.01.2020 07:02
- İran'ın ABD üslerine füzeli saldırısında yaralanan ve ölen askerler hakkında açıklama
- İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi
- İran ABD üslerine füzelerle saldırdı! Dikkat çeken Kasım Süleymani detayı...
- ABD'nin yeni İran planı mı devrede? Alman gazeteci Hörstel'den flaş açıklamalar...
- Son dakika: Kasım Süleymani'nin defin işlemi Kirman'da yeniden başladı | Süleymani'nin mezarı böyle görüntülendi
- Son dakika: Kasım Süleymani'nin defin işlemi Kirman'da yeniden başladı | Süleymani'nin mezarı böyle görüntülendi
- Son dakika... Süleymani'nin cenazesi izdiham nedeniyle ertelendi
- Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden ilk görüntüler
- İran ve ABD arasında savaş çanları çalıyor! İran'ı hangi ABD üsleri çevreliyor? İran nereleri vurabilir?
- ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısında Süleymani hareketliliği! Halk tekrar sokaklarda
- Margot Robbie Avustralya'daki yangınlar için gözyaşlarına boğulup İnstagram'dan milyonlara yalvardı!
- Son dakika: Hafter'in Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı anı kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.