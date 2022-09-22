İran'daki Mahsa Amini protestoları giderek şiddetleniyor! Arkasında CIA mı var? Ölü sayısı giderek artıyor...

Son dakika haberi | İran'da geçtiğimiz gün başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar giderek büyüyor. Eylemler sonucu şu ana kadar 400'den fazla kişi yaralanırken, 8 kişi ise hayatını kaybetti. Protestoların giderek şiddetlenmesi "Arkasında kim var?" sorusunun sorulmasına da neden oldu. Özellikle dünya genelinde yaşanan "enerji krizi" sonrası İran'da ayaklanma çıkması zamanlama açısından da dikkat çekti. 1953'teki ayaklanmanın arkasında bulunan CIA ve İngiliz İstihbaratı'nın bu protestoların yayılmasında da etkili olduğu iddia edildi. İşte İran'da devam eden protestolarla ilgili son gelişmeler...