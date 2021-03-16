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Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı!

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı!
16.03.2021 14:56
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Son dakika haberi... Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmeyen saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi.


Irak'ın Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak resmi haber ajansına göre, Bağdat'ın yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde bulunan ve ülkenin en büyük hava üssü olarak bilinen Beled Askeri Hava Üssü'ne 3 adet roket atıldı.

Roketler, üssün dışına isabet etti.

ZARARA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ
Can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmeyen saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.

Üste ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

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