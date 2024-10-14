Hizbullah Demir Kubbe'yi nasıl deldi? Saldırıya ilişkin ön soruşturması ortaya çıktı: Dikkat çeken alçak irtifa detayı | Nedir bu Mirsad- 1?

Hizbullah'ın İsrail'e düzenliği saldırıya ilişkin ön soruşturma ortaya çıktı. Hizbullah'ın Hayfa'ya düzenlediği saldırıda eş zamanlı olarak 3 İHA, 3 güdümlü füze ve roketler kullandığı kaydedildi. Demir Kubbe'nin 2 İHA'ya müdahale ettiği, üçüncü İHA'yla iletişimin Akka kentinin kuzeydoğusunda kesildiği aktarıldı. Öte yandan Hizbullah'ın Demir Kubbe'yi nasıl deldiği merak konusu olurken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar saldırıya ilişkin A Haber ekranlarında çok çarpıcı ifadelere imza attı. Mirsad -1'e dikkat çeken Olçar, Demir Kubbe'nin büyük zaafını açıkladı. İşte tüm detaylar...