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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 18:53 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 18:53

Hamas İsrailli esirin görüntüsü paylaştı: "İsrail’in hava saldırılarında 70 esir öldü"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ABD vatandaşı da olan İsrailli esir 23 yaşındaki Hersh Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı. Goldberg-Polin, yaptığı açıklamada, “Hava kuvvetleri bombardımanlarında benim gibi yaklaşık 70 esir öldü” dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 201 gündür devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ABD vatandaşı da olan İsrailli esir 23 yaşındaki Hersh Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı.

Yaklaşık üç dakika uzunluğundaki videoda konuşan ve bir elinin kesildiği görülen Goldberg-Polin, geçtiğimiz sene 7 Ekim'de Re'im yakınlarındaki Supernova Festivali'nde esir düştüğünü belirterek, kendisini ve etrafımdaki insanları korumayı kendisine görev edindiğini çünkü o gün onları koruyacak kimsenin olmadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin kendisinden utanması gerektiğini vurgulayan Goldberg-Polin, "Binlerce diğer vatandaşla birlikte bizi ihmal ettiniz. Bizi 200 gün boyunca terk ettiğiniz ve ordunun tüm çabaları başarısız olduğu için kendinizden utanmalısınız" dedi.

"SİZE TEKLİF EDİLEN TÜM ANLAŞMALARI REDDETTİĞİNİZ İÇİN UTANMALISINIZ"

İsrail'in hava saldırılarında kendisi gibi yaklaşık 70 esirin öldüğünü aktaran Goldberg-Polin, "Size teklif edilen tüm anlaşmaları reddettiğiniz için utanmalısınız. Bu kabusu sona erdirmek istemiyor musunuz? Binyamin Netanyahu ve hükümet üyeleri, ailelerinizle öğle yemeği yediğiniz bir zamanda, yeraltında susuz, yemeksiz, güneşsiz ve uzun süredir tedaviye ihtiyaç duyan biz esirleri düşünün. Size soruyorum Netanyahu, hükümetiniz ve kabineniz burada olduğumuz her gün bizi daha fazla görmezden geliyor. Sizden bekleneni yapın ve bizi derhal evlerimize geri getirin yoksa bu sizin için çok mu fazla?" dedi.

Goldberg-Polin, son olarak ailesini çok sevdiğini ve onları çok özlediğini ifade etti.

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