PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023, 16:41 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023, 16:41

Hamas işgalci İsrail askerlerini böyle avladı

İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği gösteriyor. Hamas güçleri, İsrail askerlerini vurduğu görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Gazze'deki bir eve konuşlanan ve tahkimat kuran işgalci İsrail askerlerinin uzaktan füzeyle vuruldu.

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım yaparak insanlık suçu işliyor.

Gazze'de elektiriği, suyu, iletişimi, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, hastaneleri, hedef alarak kadın çocuk dinlemeden 12 binden fazla insanı katletti.

EL-KASSAM DİRENİYOR
Havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaştı.

HAMAS GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: İŞGALCİLER BÖYLE VURULDU
Hamas güçleri, İsrail askerlerini vurduğu görüntüleri yayınladı. Kassam Tugayları'nın paylaştığı videoda işgalci İsrail askerlerinin hedef alındığı en net görüntüler yer aldı.

Beyt Hanun'un kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, İsrail askerlerinin tahkimat kurduğu ev hamasın roketlerle vurmasının ardından tozla kaplandı. Daha sonra çatışma sesleri duyuldu.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, Riyad'daki Ortak Zirve'de Konuştu: "Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimiz"
11.11.2023Cumartesi
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Şifa Hastanesi devre dışı kaldı! Bebekler katledildi (11.11.2023)
11.11.2023Cumartesi
Londra'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı!
11.11.2023Cumartesi
Elon Musk'tan 'Gazze' sözleri! Gerçeği haykırıp 'İsrail soykırımcı' dedi: "Bir yere varamazlar..."
10.11.2023Cuma
İsrail saldırı pilotlarının ifadeleri ortaya çıktı: İsrail yüzlerce vatandaşını kendisi öldürmüş!
10.11.2023Cuma
Bunlar da Var
İKRAMİYE HABERİ: Ödemeler başladı! 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri! 01:35
Ödemeler başladı! İşte 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme günleri...
11.11.2023Cumartesi
Sultanbeyli kaza haberi: Araçlar alev alev yandı! 06:01
Sultanbeyli'de kaza!: Araçlar alev alev yandı!
11.11.2023Cumartesi
Köprüde kaza! Olay yeri görüntüleri! 02:24
Köprüde zincirleme kaza! İlk görüntüler!
11.11.2023Cumartesi
DEPREM SON DAKİKA: Alanya Antalya’da 4.2 büyüklüğünde deprem! 00:14
Antalya'da deprem!
11.11.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA