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Güney Afrika’da bir kadın tek doğumda 10 çocuk dünyaya getirdi! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Güney Afrika’da bir kadın tek doğumda 10 çocuk dünyaya getirdi! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
08.06.2021 17:51
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, tek doğumda 7'si erkek, 3 kız olmak üzere 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, Guinness rekorunu kırarak tarihe geçti.


Ulusal Basın kuruluşu IOL News'in haberine göre, 37 yaşındaki Sithole, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran 'nin "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanının yeni sahibi oldu.

Haberde, 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca Sithole çiftinin 6 yaşında ikiz kız çocuklarına sahip olduğu kaydedildi.

Sithole, doğum sonrası basına yaptığı açıklamada şaşkınlığı dile getirdi.

Rekortmen anne, ultrason sonuçlarına göre 8 bebek beklerken, dünyaya getirmiş olmanın kendisi için de inanması güç bir durum olduğunu ifade etti.

Efako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi TIp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dini Mawela ise yaptığı açıklamada, bunun son derece nadir rastlanabilecek bir durum olduğunu, bu tür vakaların genellikle doğurganlık tedavilerinden kaynaklandığını söyledi.

Mawela, yüksek riskli hamilelik süreci nedeniyle Sithole'un bebeklerinin gelecek birkaç ayı kuvözde geçireceklerini bildirdi.

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