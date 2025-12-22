PODCAST
Haberler
Dünya Videoları
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 20:24
Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG arasında Halep’te çıkan çatışmada, 3’ü sivil savunma personeli olmak üzere 5 sivil yaralandı.
CANLI YAYIN