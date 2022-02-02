Gerdek gecesi ölüm! 18 yaşındaki gelin evlendiği gece cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bulunan Ibirité kentinde ikamet eden 18 yaşındaki genç kız, 29 yaşındaki bir adamla dünyaevine girdi.

İkili, düğünün ardından yeni evlerine gitti ve düğün akşamı gerdek gecesine girdi.

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA NEFESİ KESİLDİ

İkilinin cinsel ilişki yaşadığı sırada 18 yaşındaki kızın nefesi kesilmeye başladı.

Kocasının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gelinin öldüğünü tespit etti.

Olayın ardından konuşan acılı koca, ambulansın geç geldiğini öne sürerek, tepki gösterdi.

BRONŞİT ŞÜPHESİ

Genç kıza yönelik yapılan ilk incelemelerde darp izine rastlanmadı.

Önümüzdeki günlerde otopsisi yapılacak kızın bronşiti olduğu ve bu nedenle ilişki anında hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.