Fransa'nın Bretonya bölgesi Rennes kentindeki çiftçiler, hükûmetin tarım politikasına tepki olarak traktörleriyle gösteri düzenledi.
Ulusal basındaki haberlere göre, çiftçiler, Rennes'de traktörleriyle eylem gerçekleştirdi. Çiftçiler, tarım faaliyetleri kapsamında çok fazla kurala uymak zorunda kaldıklarını belirterek hükûmetin tarım politikasını eleştirdi. Bretonya Bölgesel Konseyi merkezine gelen çiftçiler buradaki otoparka saman döktü ve resmi evrakları saçtı. Ardından çiftçiler traktörleriyle Tarım ve Orman Bölgesel Müdürlüğünün önüne giderek çimen döktü.