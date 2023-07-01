Fransa yangın yeri: Protestocular, Marsilya'daki bir polis karakolunu ateşe verdi

Fransa'nın Nanterre kentinde polis uygulamasında ehliyetsiz olduğu anlaşılan 17 yaşındaki Müslüman çocuk, kaçmak isteyince Fransız polisi tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Skandal olay sonrası Fransa sokakları yangın yerine döndü. Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polis görevlendirildi.Göstericiler araçları yaktı, binaları ateşe verdi. Olaylar nedeniyle 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin Ünlü İngiliz müzisyen Elton John'un konserine gitmesi büyük tepki çekti. Olayların ardından ilk kez kameraların karşısına geçen Macron, "Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz. Reşit olmayanların ailelerine sesleniyorum. Çocuklarını sokaktan çekin" ifadelerini kullandı. Fransa, OHAL'e doğru giderken ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvayların çalışamaması kararı alındı.