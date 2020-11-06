Ermenistan'dan skandal hamle: Cezaevlerindeki mahkumları silahlandıracaklar

Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Öte yandan Ermenistan ordusu bu sefer de gözünü cezaevindeki mahkumlara dikti. Ermenistan Adalet Bakanlığı, tutukluların cepheye gönderilebilmesi için haklarında çıkarılan tutuklama kararlarının değiştirilmesine yönelik düzenleme yapıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

CEPHE AZERBAYCAN ORDUSUNUN KONTROLÜNDE

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiği, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı kaydedildi.







MAHKUMLARI SİLAHLANDIRIYOR

Azerbaycan ordusu, eylül ayının son haftasında Ermenistan ordusunun başlattığı saldırılar sonrasında harekete geçerek başlattığı operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtarırken, Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini ise hızla sürdürüyor.

Azerbaycan ordusundan aldığı darbeler ile tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunda, yiyecek ve teçhizattın tükenmesi üzerine cephe hattının belli bölgelerinde askerlerin mevzilerini bırakarak kaçtıkları tespit edildi.



Ermenistan ordusu ise birliklerde yaşanan dağılmaları önlemek ve kayıpları telafi etmek için çeşitli yöntemlere başvurmaya devam ediyor.









Ermenistan ordusu son olarak paralı askerlerden birlikler oluşturmaya başlamıştı.



İKİ BİN KİŞİ ÇAĞRILMIŞ 300 KİŞİ GELMİŞTİ

Farklı ülkelerden savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine çok sayıda paralı asker sivil uçaklarla getirilirken, söz konusu kişilere aylık ödenecek maaşın ise 600 dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde halka gönderdiği emir ile 2 bin kişiyi askerlik görevi için çağırmasına rağmen yalnızca 300 kişinin başvuru yapması üzerine bu sefer de devreye Adalet Bakanlığı girdi.



MAHKUMLARI CEPHEYE GÖNDERECEKLER

Yeni Şafak'ın haberine göre, gönüllü halktan ve paralı askerlerden umduğunu bulamayan Ermenistan bu sefer de Dağlık Karabağ'da savaşmaları için gönüllü mahkum gruplarını cephe hattına göndermeyi düşünüyor. Adalet Bakanı Rüstam Badasyan tutukluların cepheye gönderilebilmesi için haklarında çıkarılan tutuklama kararlarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan, bu sorunun başsavcılık tarafından çözüldüğünü ve bu sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.