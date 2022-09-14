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Enerji krizine, İsviçre Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga'dan ilginç duş önerisi!

Enerji krizine, İsviçre Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga'dan ilginç duş önerisi!
14.09.2022 22:11 - Son Güncelleme: 14.09.2022 22:17

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Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa enerji krizi yaşıyor. Batı savaş sonrası ambargo silahına sarılınca Rusya karşı hamle olarak Avrupa'ya yönelik gaz akışını kesti. Yaşananlar sonrası Avrupa'da tasarruf dönemi başladı. İsviçre'den ise ilginç tasarruf önerileri geliyor. Daha önce enerji tasarrufu yapmayanın hapse gireceği, evini 19 derecenin üstünde sıcaklıkla ısıtanları şikayet edenlere ödül verileceği açıklanan İsviçre'de bu kez 'duş' önerisi gündeme geldi. Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga, "Birlikte duş alın" çağrısında bulundu.

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