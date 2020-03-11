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Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

11.03.2020 12:21

Son dakika haberine göre Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27’ye yükseldiği bildirilmişti.


Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yurianto, 9 Mart'ta, ülkede Kovid-19 tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

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