ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından İngiltere'nin muaf olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı12.03.2020 04:37
- ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı
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