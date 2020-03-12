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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı

12.03.2020 04:37

ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından İngiltere'nin muaf olduğunu söyledi.


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