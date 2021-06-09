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Duygu dolu anlar! Kanserden ölen bakıcısını son kez görmek için kilometrelerce yol yürüdü |VİDEO

Duygu dolu anlar! Kanserden ölen bakıcısını son kez görmek için kilometrelerce yol yürüdü |VİDEO
09.06.2021 19:12
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta "Pallattu Brahmadathan" adlı bir fil, hayatını kaybeden kanser hastası Damodaran Nair adlı bakıcısını son kez görmek için 24 kilometre yol yürüdü.


24 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜ

Hindistan da "Pallattu Brahmadathan" adlı bir filin, hayatını kaybeden bakıcısını son kez görme çabası sosyal medyada gündem oldu. Hindistan'ı Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta, kanserle mücadele eden fil bakıcısı Damodaran Nair'in hayatını kaybetmesinin ardından Nair'in cenazesi, arkadaşları ve ailesinden oluşan bir grup tarafından krematoryuma taşındı.Bakıcısını son kez görmek isteyen vefalı fil, bakıcısına veda etmek için aile üyeleriyle birlikte kavurucu sıcakta 24 kilometre yol yürüdü.

DUYGU DOLU ANLAR KAMERADA

Brahmadathan'ın hortumuyla Nair'in vücuduna dokunduğu anlar ise, krematoryumda bulunanları gözyaşlarına boğdu. Duygu dolu anlar ise çevrede bulunanların telefon kameralarına yansıdı.

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