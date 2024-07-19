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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 18:43 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 18:43

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Joe Biden’dan bir gaf daha: Bu kez de eşi Jill Biden'ı başka bir kadınla karıştırdı

İlerleyen yaşı ve Donald Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Gaflarıyla gündemden düşmeyen Biden, resmi resepsiyonda eşi Jill Biden'ı başka bir kadınla karıştırdı. O anlarda konuklar tarafından uyarılan Biden, karşısındaki kadının eşi olmadığını fark edince neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede gündem olan o görüntüler sonrası Biden’ın adaylığının sallantıda olması tekrar gözler önüne serildi.

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