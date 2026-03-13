CANLI YAYIN
Geri
Dubai'de hava saldırısı engellendi enkaz parçaları gökdelene düştü

Dubai'de hava saldırısı engellendi enkaz parçaları gökdelene düştü

Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentinin merkezine yönelik hava saldırısının engellenmesiyle düşen enkaz parçaları bir gökdelene isabet etti.

Gökdelende Maddi Hasar Oluştu

Saldırının havada imha edilmesiyle birlikte düşen enkaz parçaları, Dubai'nin merkezinde bulunan bir gökdelende maddi hasara yol açtı. Yetkililer, binada meydana gelen hasarın "küçük çaplı" olduğunu ve olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Kritik Bölge Hedef Alındı

Saldırıda kullanılan silahın füze mi yoksa insansız hava aracı mı olduğu konusunda henüz detay paylaşılmadı. Ancak hedef alınan bölgenin, çok sayıda uluslararası bankanın ve küresel şirketin merkez ofislerine ev sahipliği yapan kritik bir ticaret noktası olduğu öğrenildi.

Bunlar da Var

Tokat sallandı: Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken deprem yorumu
Tokat sallandı: Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken deprem yorumu
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü bizzat takdim etti
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü bizzat takdim etti
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle