Dubai'de hava saldırısı engellendi enkaz parçaları gökdelene düştü

Gökdelende Maddi Hasar Oluştu

Saldırının havada imha edilmesiyle birlikte düşen enkaz parçaları, Dubai'nin merkezinde bulunan bir gökdelende maddi hasara yol açtı. Yetkililer, binada meydana gelen hasarın "küçük çaplı" olduğunu ve olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Kritik Bölge Hedef Alındı

Saldırıda kullanılan silahın füze mi yoksa insansız hava aracı mı olduğu konusunda henüz detay paylaşılmadı. Ancak hedef alınan bölgenin, çok sayıda uluslararası bankanın ve küresel şirketin merkez ofislerine ev sahipliği yapan kritik bir ticaret noktası olduğu öğrenildi.