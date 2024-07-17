ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde soru işaretleri artıyor. Sosyal medyada paylaşılan iki video gündeme bomba gibi düştü. Videolardan birinde Trump’ı korumakla görevli olan keskin nişancılardan birinin saldırıyı engellemediği görülürken bir diğerinde ise koruma görevlileri ile gazetecilerin kendi aralarında konuştuğu daha sonra ise yollarını değiştirdikleri görülüyor. Hem Gizli Servis hem de CIA üzerindeki şüpheler artarken akıllara tek bir soru geldi: Trump’a saldırıyı içeriden birileri mi düzenledi?