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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024, 12:56 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024, 12:56

Donald Trump - Joe Biden 2024 ABD Başkanlık Düellosu!

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı. Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyemedi. Biden ve Trump, CNN’nin Atlanta’daki stüdyosunda sahneye birbirini selamlamadan ve el sıkışmadan çıktı. Peki; ilk düellonun kazananı kim oldu? 2 başkan adayı ne konuştu? Düelloyu Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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