SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024, 13:11 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 13:11

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Reformist Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışacak

Son dakika haberi! İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu dün yapıldı. Adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince en çok oy alan reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, ikinci tura kaldı. Reformistlerin tek adayı Mesud Pezeşkiyan'ın oyu yüzde 42,5 olurken muhafazakar Said Celili'nin oyu da yüzde 38,6'da kaldı. Seçime katılım yüzde 40 civarında gerçekleşirken, geçersiz oyların 1 milyon 56 bin 159 olduğu belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
ABD'de ''düello'' tartışması sürüyor! Demokratlar başka aday mı arıyor?
28.06.2024Cuma
Donald Trump - Joe Biden 2024 ABD Başkanlık Düellosu!
28.06.2024Cuma
İran Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında!
28.06.2024Cuma
Katil İsrail askerleri eğitilmiş katil köpekle yaşlı Filistinli kadına saldırdı! İşte o kan donduran anlar
27.06.2024Perşembe
ABD’de büyük gün: Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geliyor! TV savaşı öncesi son anketler ne diyor?
27.06.2024Perşembe
Bunlar da Var
sonuç.meb.gov.tr 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçları öğren! Açıklandı! 00:27
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
28.06.2024Cuma
LGS SONUCU ÖĞREN! MEB sınav sonuç sorgulama! 02:30
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı!
28.06.2024Cuma
Türkiye gri listeden çıktı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! 03:47
Türkiye gri listesinden çıktı mı? Bakan Şimşek paylaştı: Başardık!
28.06.2024Cuma
Trump-Biden düellosunda ’Türkiye’ reklamı! Yüz milyona yakın kişi izledi! 00:55
Trump-Biden düellosunda 'Türkiye' reklamı!
28.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA