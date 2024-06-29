İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Reformist Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışacak

Son dakika haberi! İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu dün yapıldı. Adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince en çok oy alan reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, ikinci tura kaldı. Reformistlerin tek adayı Mesud Pezeşkiyan'ın oyu yüzde 42,5 olurken muhafazakar Said Celili'nin oyu da yüzde 38,6'da kaldı. Seçime katılım yüzde 40 civarında gerçekleşirken, geçersiz oyların 1 milyon 56 bin 159 olduğu belirtildi.