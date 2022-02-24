Direniş çağrısı! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky: "Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek''

Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky canlı yayında ülkesindeki son durumla ilgili bilgi verdi. Zelensky, açıklamasında halka direniş çağrısı yaparak, "Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var." çağrısında bulundu.