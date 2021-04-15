Danimarka’da ilaç ajansı direktörü, AstraZeneca aşısı kullanımını durdurduk derken bayıldı! İşte o anlar...

Danimarka'da İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, koronavirüse karşı geliştirilen AstraZenaca aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeni ile ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında bayıldı.

AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen bayıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevrede bulunanlar Erichsen'in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı. Erichsen'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.