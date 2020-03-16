Corona virüsü haritası CANLI: Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Korona (Corona) kaç kişide var? 16.03.2020 10:16

Corona virüsü haritası canlı ve güncellenen rakamlarla haberimizde. Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Korona kaç kişide var? Tüm dünyada etkili olan Koronavirüsün etkisi her geçen gün artıyor. Ülkemizde de vaka sayıları hızla yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta açıklanan ilk vakanın ardından, en hızlı artış dün yaşandı. Peki, Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Korona kaç kişide var? İşte, en güncel canlı Corona virüsü haritası! Dünya genelinde vaka sayısı 170 bine ulaşırken ölü sayısı ise 6.500’ü geçti.

Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Corona virüsü haritası canlı rakamlar ve grafikler yakından takip ediliyor. Korona kaç kişide var? Dünyayı etkisi altına alan ve kabus dolu günler yaşatan Corona virüsü sayısı her geçen gün artıyor. Vaka sayısının 170 bine ulaştığı dünyada ölü sayısı 6,500 barajını geçti. Peki, Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Türkiye'de Corona kaç kişide var? Çin anakarasında şu ana kadar Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 213'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün ayrıca 838 kişinin hastanelerden taburcu edildiğini ülkede şu ana kadar taburcu edilen hasta sayısının ise 67 bin 749'a ulaştığını açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI (CANLI)

TÜRKİYE KORONAVİRÜS KAÇ KİŞİDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

UMREDEN DÖNENLER KARANTİNADA

Umreden dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında "karantina mantığıyla" ayrı odalara yerleştirildi.

Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de son 24 saatte de salgınla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, umreden gelen vatandaşlara yönelik tedbirlere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım. Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı.

Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların misafir edilecekleri öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirildiğini ve 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, valiliklere gönderdiği resmi yazıda, hastanelerin yoğun bakımında ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalara ziyareti yasaklama kararı aldığını bildirdi. Ayrıca, yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi ve refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutulması istendi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Dışişleri Bakanlığına gönderdiği yazıda, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri ve uluslararası kuruluşlarda görevli yabancı personelden yurt dışı seyahat öyküsü bulunanların 14 gün kuralına uymalarını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Başkanlık, koronavirüsün yayılmasına engel olmak için 27 Şubat Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, virüs bulaşan kişi sayısının 900 kişi artarak 5 bin 400'e ulaştığını, hastaların 400'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de vaka sayısının bir günde 841 arttığı bildirildi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam Kovid-19 vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.