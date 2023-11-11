Soykırımcı İsrail tam 36 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.

İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.



İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle Gazze'de neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.

YARALILAR AT ARABALARI İLE TAŞINDI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımanla vuran işgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin

iletişimini tamamen kesen İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.

Dünya Sağlık Örgütü "İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz" açıklaması

yayınlandı. Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı.

Soykırımcı İsrail bu kez çocuk hastanesini hedef aldı!

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR

Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.

SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İSRAİL 56 CAMİYİ YIKTI



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırıları ikinci ayına girerken kentte 192 caminin çeşitli şekillerde hasar gördüğü bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, geçen bir aylık süre içinde İsrail saldırılarıyla Gazze'deki yıkıma ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

Maruf, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 10 bin binanın yerle bir olduğunu, 40 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, toplam 222 bin konutun da hasar aldığını söyledi.

Sağlık sektöründeki maddi hasara ilişkin Maruf, "32 ambulans, 113 sağlık kurumu ciddi hasar aldı 16 hastane 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı." bilgisini verdi.

Maruf, saldırılar sonucu oluşan yıkım hakkındaki rakamları şöyle sıraladı:

"Aralıksız saldırılar sonucu 222 okul büyük zarar gördü, bunlardan 60'ı hizmet dışı kalırken, kentteki 88 hükümete ait 88 kurumu bombaladı.

Maruf görevli can kayıplarına ilişkin de 47 gazetecinin, 53 imam ve vaizin, sivil savunma, arama ve kurtarma ekiplerinden 18 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

TÜRKİYE'DEN HAMLE

Başkan Erdoğan İsrail'in soykırımına karşı net bir duruş sergilerken Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada "Netanyahu'yu sildik attık" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

İSRAİL ORTA DOĞU'YU TEHDİT EDİYOR

Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da bölge ülkelerini tehdit ediyor. F-35 savaş uçağı filosunu ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerinin İsrail'e zarar vermek isteyen bölgedeki her ülkeye karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi

BATILI ÜLKELER SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

Yargılanma korkusu ile karşı karşıya kalan birçok Batılı ülke ise söylem değiştirdi. ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmalara ara verilmesini istediği haberi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Bu haberden saatler sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden birinci ağızdan bu talebi doğruladı.

Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

14.02 Kassam tugayları: Mücahidlerimiz, Gazze'de düşmanın ilerleyişinin tüm eksen ve noktalarında şiddetli çatışmalara giriyor ve düşman araçlarını havaya uçuruyor.

ŞİFA HASTANESİ'NE BEYAZ FOSFORLA SALDIRDILAR

12.45 Filistin sağlık bakanı Mai el Kaila, İsrail güçlerini Gazze'nin en büyük hastanesini beyaz fosforla bombalamakla suçladı.

"Bu uluslararası alanda yasaklanmış bir silahtır. Ramallah'tan konuşan Şifa Hastanesi'ni beyaz fosforla bombalayan İsrail'in hesabını kimin soracağını merak ediyoruz" diyen Kaila, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını yineledi ve "Kaçınılmaz ölüm, Gazze hastanelerindeki hastaların kaderi haline geldi ve biz bundan İsrail'i, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." dedi.

12.40 Filistin Sağlık Bakanı: "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti."

12.01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettiklerini bildirdi.

12.00 Hizbullah, Hadab Yaron bölgesindeki bir İsrail piyade kuvvetini hedef aldıklarını bildirdi.

11.55 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı.

11.10 El Şifa Hastanesi'nde kalan tek gazetecinin kendisi olduğunu söyleyen Mustafa Sarsour, İsrail dronlarının hastane kompleksi içinde veya dışında hareket eden kişileri hedef aldığını söyledi.

11.00 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) abluka altındaki Gazze'nin sağlık altyapısıyla ilgili bilgi vererek "Sahadaki durumu tarif etmek mümkün değil. Hastane koridorları yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor, anestezisiz ameliyatlar, on binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, BMGK'daki konuşmasına Gazze'deki çoğu yaşlı, çocuk ve acil tıbbi ihtiyaçları olan İsrailli rehinelerin sağlığı ve refahından ciddi şekilde endişe duyduğunu belirterek başladı ve İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki hastanelere dikkat çekti. Dr. Tedros "Sahadaki durumu tarif etmek mümkün değil. Hastane koridorları yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor, anestezisiz ameliyatlar, on binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor" dedi.

'10 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLÜYOR'

Dr. Tedros, Gazze'de düne kadar 10 bin 800'den fazla insan öldürüldüğünü ve bunların neredeyse yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekti. Tedros "Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 1.5 milyon kişi yerinden edildi ve bulabildikleri her yerde sığınacak yer arıyor. Ama hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil" dedi.

DSÖ sağlık ekiplerinin, diğer kuruluşların sağlık ekipleriyle hayati tehlikesi bulunan 27 bin Gazzeli yaralıya bakım sağlamanın yanı sıra 2 milyondan fazla insanın düzenli sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını belirten Genel Direktör Tedros, "Gazze'de her gün 180'den fazla kadın doğum yapıyor. Kanser tedavisi gören 9 bin hasta var. Ve 350 bin diyabet, kalp hastalığı ve hipertansiyon hastası var" ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün bir günde 5 hastaneye 5 saldırı yapıldığını tespit ettiğini belirten Dr. Tedros, son 48 saatte 4 hastanenin saldırılar sonrasında hizmet dışı kaldığını belirtti. Genel Direktör konuşmasında hastanelere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara dikkat çekip "100'den fazla BM meslektaşımız öldürüldü ve bu sayı artıyor. Biz konuşurken, El Şifa ve Rantisi hastanelerinin dışında ateş açıldığına dair haberler geliyor" dedi.

'BMGK KURULUŞ AMACINA HİZMET ETMİYOR'

İnsanların güvenliği için BMGK'nın kurulduğunu belirten Dr. Tedros "Bu konsey bunun için kuruldu. Ancak bu kriz, Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Odaya girdiğimde nostalji hissettim çünkü Dışişleri Bakanı olduğum dönemde buraya gelirdim. Kusura bakmayın ama, uzun zamandır Güvenlik Konseyi'nin artık kuruluş amacına hizmet etmediği görüşündeyim. 21. yüzyılın değil, İkinci Dünya Savaşı'nın reel politikasını temsil ediyor" dedi.

10.45 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: "Şifa Hastanesi'nin iç avluları hedef alındı, şu anda yangınlar çıkıyor, ölüm susuzluk değil yanma sonucu olacaktır."

10.40 El Kassam Tugayları Gazze'nin güneybatı ekseninde İsrail'e ait 3 işgal askeri aracını El Yasin 105 füzeleriyle hedef aldıklarını bildirdi.

10.00 Gazze'nin kuzey kesimini terk etmeleri istenen Filistinliler sokaklarda kalıyor. Tahliye edilenler için barınak olarak belirlenen UNRWA okulları, Gazze'nin güneyi çok sayıda yerinden edilmiş insanla dolup taşarken bölgeden yeni çıkarılan Filistinliler ise yol kenarlarında uyuyor.

06.20 İsrail sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'ye yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Gazze'deki birçok noktaya bomba yağdı.

06:08 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği adresler arasında başta Cenin olmak üzere Nablus, El-Halil, Ramallah ve Beytüllahim kentleri yer aldı.

Cenin'in güneyindeki Sile ez-Zahr beldesine düzenlenen baskınlara Filistinliler ateş açarak karşılık verdi. Çatışmaların halen sürdüğü ifade edildi.

Nablus'un güneyi ile doğusundaki noktalarda evlere düzenlenen baskınlarda da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

05:41 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) iki daimi üyesi Rusya ve Çin, İsrail ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de acil ateşkes ve sonrasında kalıcı bir çözüm konusunda ortak görüş ortaya koydu.

New York'taki BM Genel Merkezinde, yaklaşık bir ay içinde 7. defa Filistin sorunuyla ilgili toplanan BMGK'nın 5 daimi üyesinden Rusya ve Çin, Gazze'de insani durumla ilgili acil ateşkes çağrısıyla birlikte temel bir çözüme olan ihtiyaca dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Kızılay ve Kızılhaç'ın Bölge Müdürü Mervan Jilani'nin Gazze'deki insani durumu aktarmasının ardından konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze şeridindeki krizin "şoke edici" olduğunu söyledi.



03:20 Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetler duracak

02:22 Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur



Gazze'deki Hamas hareketi, kentin batısındaki Şifa Hastanesi'nde sivillerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasından ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'i sorumlu tuttu.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

00:25 Fransan Cumburbaşkanı Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz





10 Kasım tarihinde yaşananlar...

22.17 CANLI YAYINDA ÖLÜM YAĞIYOR

Gazze katliamın 35. gününde de soykırımcı İsrail ordusu tarafından bombalanmaya devam ediyor.

18.11 İSRAİL ORDUSU: 7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'DE 15 BİNDEN FAZLA YERİ VURDUK

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 15 binden fazla yerin vurulduğunu bildirdi.

İsrail, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ordudan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 15 binden fazla yerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu öne sürülse de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 78 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4 bin 506'sının çocuk, 3 bin 27'sinin ise kadın olduğu belirtilmişti.

17.46 İSRAİL 'SÜRGÜN YOLU'NU VURDU

Gazze'nin güneyine giden siviller vuruldu. 15 kişi hayatını kaybetti.



17.36 Netanyahu'dan işgal açıklaması: Hamas'tan sonra da Gazze, İsrail ordusunun kontrolü altında kalacak.

17.22 Şifa Hastanesi Müdürü: Gazze'deki bir okula düzenlenen saldırıda en az 20 kişi öldürüldü.

16.12 Katil İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78 oldu. Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27si kadın.

CANLI YAYINDA TEHCİR!

14.08 Soykırıma uğrayan Filistinliler İsrail'in katliama ara verdiği anlarda Gazze'den göç ediyor..