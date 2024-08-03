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Bulgaristan'dan Filistin'e destek! Çok sayıda kişi toplandı
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Bulgaristan'dan Filistin'e destek! Çok sayıda kişi toplandı

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024, 14:50   |   Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2024, 14:50

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da İsrail’in alçak suikastıyla şehit oldu. Haniye’nin şehit olmadan önce yaptığı çağrı üzerine tüm STK’lar bugün (3 Ağustos'ta) İstanbul Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. "Şehit İsmail Haniye'ye Sözümüz Var" diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan çok sayıda duyuru yapıldı. A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı da Bulgaris'tandaki son durumu aktardı.

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