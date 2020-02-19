Bir çığ haberi de İsviçre'den geldi! İki kadın kayakçı çığ altından böyle kurtarıldı!

İsviçre'de iki kadın kayakçı çığ altında kaldı. Zor anlar yaşayan kadın kayakçıları olay yerindeki snowboardcular kurtardı. Talihsiz kadınların kurtarılma anı ise an be an görüntülendi.
Olay İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboardcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü.
Arkadaşları ile hızla kadınların yanan giden Liebenguth, kadınları bulunduğu yerden kurtardı. Kadınlar bölgeye çağrılan helikopter ile hastaneye kaldırıldı.Kadınlardan birinin karın altından çıkarıldığı anları Liebenguth'un kaskındaki kamera kaydetti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.