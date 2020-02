Bir çığ haberi de İsviçre'den geldi! İki kadın kayakçı çığ altından böyle kurtarıldı! 19.02.2020 17:51

İsviçre'de iki kadın kayakçı çığ altında kaldı. Zor anlar yaşayan kadın kayakçıları olay yerindeki snowboardcular kurtardı. Talihsiz kadınların kurtarılma anı ise an be an görüntülendi.

Arkadaşları ile hızla kadınların yanan giden Liebenguth, kadınları bulunduğu yerden kurtardı. Kadınlar bölgeye çağrılan helikopter ile hastaneye kaldırıldı.Kadınlardan birinin karın altından çıkarıldığı anları Liebenguth'un kaskındaki kamera kaydetti