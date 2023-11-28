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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 01:20 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 01:31

Atilla Dorsay'dan canlı yayında terör propagandası! Hakim katili Yılmaz Güney'e övgüler yağdırdı: "Adamı mahkum mu edelim?"

Bebek katili PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın da katıldığı programda Sinema Eleştirmeni Atilla Dorsay skandal sözlerle terör propagandasına imza attı. Dorsay, "Var mı bir Kürdistan? Yok. Bırakalım da kursunlar.” diyerek bölücülere destek verdi. 1974 yılında bir hakimi öldüren Yılmaz Güney'e övgüler yağdıran Dorsay, "Hakimi öldürdü diye adamı mahkum mu edelim?" ifadeleriyle olayı meşrulaştırdı. Dorsay'ın bölücü ifadelerine sosyal medyadan tepki yağdı.

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