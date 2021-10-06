Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ile işgücü anlaşması imzalanmasının 60'ıncı yıldönümü etkinliklerine katıldı. Steinmeier etkinlikte Müslüm Gürses'in Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını beğeniyle dinledi. Frank-Walter Steinmeier, Türk işçilerin ülkeyi zenginleştirdiğini dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ile Türkiye arasındaki işgücü anlaşmasının imzalanmasının 60'ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. Etkinliğin sonunda sahne alan sanatçılar Türklerin Almanya'ya geldiğinde sıkça dinlediği parçaları seslendirdi. O parçalardan biri de Müslüm Gürses'in seslendirdiği Sevda Yüklü Kervanlar idi. Cumhurbaşkanı Steinmeier de parçayı büyük bir dikkat ve beğeniyle dinledi.