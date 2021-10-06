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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 'Müslüm Baba''nın Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını dinledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 'Müslüm Baba''nın Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını dinledi
06.10.2021 09:09
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ile işgücü anlaşması imzalanmasının 60'ıncı yıldönümü etkinliklerine katıldı. Steinmeier etkinlikte Müslüm Gürses'in Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını beğeniyle dinledi. Frank-Walter Steinmeier, Türk işçilerin ülkeyi zenginleştirdiğini dile getirdi.


Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ile Türkiye arasındaki işgücü anlaşmasının imzalanmasının 60'ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. Etkinliğin sonunda sahne alan sanatçılar Türklerin Almanya'ya geldiğinde sıkça dinlediği parçaları seslendirdi. O parçalardan biri de Müslüm Gürses'in seslendirdiği Sevda Yüklü Kervanlar idi. Cumhurbaşkanı Steinmeier de parçayı büyük bir dikkat ve beğeniyle dinledi.

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