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    • 06.10.2021 09:10
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    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 'Müslüm Baba''nın Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını dinledi

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ile işgücü anlaşması imzalanmasının 60'ıncı yıldönümü etkinliklerine katıldı. Steinmeier etkinlikte Müslüm Gürses'in Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını beğeniyle dinledi. Frank-Walter Steinmeier, Türk işçilerin ülkeyi zenginleştirdiğini dile getirdi.

    Almanya Cumhurbaşkanı ’Müslüm Baba’ dinledi

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ile Türkiye arasındaki işgücü anlaşmasının imzalanmasının 60'ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

    Almanya Türk Toplumu tarafından düzenlenen etkinliğe eşi ile birlikte katılan Frank-Walter Steinmeier, Türk işçilerin ülkeyi zenginleştirdiğini dile getirdi.

    "Çalışkanlıkları, tutkuları ve insanlıkları ülkemizi bugünkü durumuna getirdi. Bu nedenle onlara sonsuz müteşekkirim."

    Steinmeier, misafir işçilerin hikayeleri okul kitaplarında hak ettikleri yeri almalı. Onların hikayelerini ülkemiz tarihinin ayrılmaz parçası olarak anlattığımızda hepimizin tarihini anlayabiliriz" diye konuştu.

    TÜRKLERE "TOPLUMU BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRME" ÇAĞRISI
    Steinmeier, Türk toplumuna Almanya'daki toplumu birlikte şekillendirme çağrısı yaptı.

    "Sizin için ayrılmış olan yeri alın, tam ortadaki yeri ve onu doldurun. Bu toplumun şekillendirilmesine katılın, zira bu sizin toplumunuz."

    SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR PARÇASINI BEĞENİYLE DİNLEDİ
    Etkinliğin sonunda sahne alan sanatçılar Türklerin Almanya'ya geldiğinde sıkça dinlediği parçaları seslendirdi.

    O parçalardan biri de Müslüm Gürses'in seslendirdiği Sevda Yüklü Kervanlar idi.

    Cumhurbaşkanı Steinmeier de parçayı büyük bir dikkat ve beğeniyle dinledi.

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    Haberler Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 'Müslüm Baba''nın Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını dinledi
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