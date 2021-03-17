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Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın muazzam dansı! İşte o anlar...

Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın muazzam dansı! İşte o anlar...
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Dehşet verici kaza kamerada!...

ABD'nin Alaska eyaletinde gökyüzünü şenlendiren Kuzey Işıkları'nın muhteşem görüntüsüyle büyülediği anlar kameraya yansıdı.


Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alaska eyaletindeki Bartlett Cove Körfezi kıyısında bulunan Glacier Bay National Park, gökyüzünde görülen Kuzey Işıkları'nın büyüleyici görüntüsüne ev sahipliği yaptı. Ulusal park yetkilileri, "Kuzey ışıklarının 12 Mart gecesi açık hava sayesinde bu hafta sonu gökyüzümüzü renklendirdi. Kuzey ışıkları ise yukarıdaki yıldızlı gökyüzünde dans etti." dedi.

NERELERDE GÖRÜLÜR?

Kuzey ışıklarının bir diğer ismi Kutup Işıkları olarak biliniyor. Kuzey ve güney kutbunda görülebilen ışımalar olması nedeniyle bu ismi taşıyor. Bu sebeple de kuzey kutup ülkeleri ya da güney kutup ülkelerinde görülür. İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak kutup ışıklarının en net görüldüğü ülkelerdir.

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