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ABD’nin Louisiana eyaletinde bir eve giren 1.5 metre uzunluğundaki timsah, ekipler tarafından yakalandı.

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir eve giren 1.5 metre uzunluğundaki timsah, ekipler tarafından yakalandı.
03.07.2023 12:53 - Son Güncelleme: 03.07.2023 12:53

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ABD’nin Louisiana eyaletinin New Iberia kentinde bir eve yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda timsah girdi. Donald ve Jan Schultz çiftinin köpeği, 23 Haziran’da gece saatlerinde evde timsahı görünce havlamaya başladı. Eşi tarafından köpeğin havlaması üzerine uyandırılan Donald Schultz, halının üzerindeki timsahla karşılaşınca büyük korku yaşadı. Jan Schultz’ın ihbarı üzerine Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi görevlisi ile polisler, timsahı yakalamak için eve geldi. Görevli tarafından ekipmanla yakalanan timsah, ağzı bantlanarak etkisiz hale getirildi.

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