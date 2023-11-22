Siyonist terör devleti İsrail Gazze'de çocuk, bebek, yaşlı, hasta ayırt etmeden sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor. Dünya kamuoyu yaşananlara seyirci kalmakla yetinirken İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Katliama destek olan bir isim de ABD’nin eski Başkanı Obama’nın danışmanlığını yapan Stuart Seldowitz, oldu. Stuart Seldowitz, İsrail’in soykırımına karşı çıkan Mısırlı bir Müslüman’a, “4 Bin Filistinli çocuk öldürdüysek, az bile yapmışız.” diyerek Mısırlı adamı günlerce taciz etti.