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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023, 14:35 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023, 14:39

ABD'li yönetmen Oliver Stone'dan işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki: "Hayatımda böyle bir katliam görmedim"

ABD'li ünlü yönetmen ve senarist Oliver Stone, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda, "hayatımda böyle bir katliam görmedim" dedi. Kendisine "antisemitik yaftasının yapıştırılmamasını" isteyen Stone, "Birkaç deli haricinde kimse antisemitik değil. Bu adalet, barış, dengeli olmak ve temel insani değerlere sahip olmakla alakalı." diye konuştu. katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "delirdiğini" ifade eden Stone, ABD'nin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğini de eleştirdi.

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