Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Son olarak peş peşe mülteci kamplarını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de kendisi de bir Yahudi olan ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, geldi. Sanders, İsrail’in Gazze’deki katliamlarının durdurulması için çağrıda bulundu. Gazze’de yaşananlar için “Modern tarihin en korkunç anlarından biri” tanımlaması yapan Sanders, "İnsani bir felaketle kaşı karşıyayız. ABD İsrail'e çok para aktarıyor. Ve bizim görevimiz de şunu söylemek; evet kedinizi savunma hakkınız var. Filistinli çocuklar da İsrailli çocuklar kadar, Amerikalı çocuklar kadar önemli. Masum İnsanların katledilmesini durdurun." dedi.