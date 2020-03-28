ABD’li hemşireden kan donduran sözler: Savaş meydanında gibiyim! Lütfen ciddiye alın 28.03.2020 10:55

Koronavirüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan ABD'den çok konuşulacak bir görüntü geldi. Bir hemşirenin sosyal medyada paylaştığı video, ülkedeki gerçekleri gözler önüne serdi. "Savaş meydanında gibiyim" diyen hemşire, "Lütfen beni ciddiye alın, durum çok kötü" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı zamanında ciddi önlemler almayan ve virüsün varlığını bile inkar eden Amerika'da adeta çöküş yaşanıyor. Vaka sayısının 100 bini geçtiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bine yaklaştı. Salgının merkezi haline gelen ABD'de bir hemşirenin sosyal medyada paylaştığı video gerçekleri gözler önüne serdi.



"SAVAŞ MEYDANINDA GİBİYİM"

Hemşire, "Son 13 saattir savaş meydanında çalışıyormuş gibi hissettim. Takım arkadaşlarımdan tamamen izoleydim. Sınırlı kaynaklar, sınırlı malzeme ve doktorlardan gelen kısıtlı cevaplar. Çünkü onlarca şeyle aynı anda mücadele ettiğimiz için onlar da şaşkına dönmüş durumda. Son 13 saatimi kritik durumdaki 2 korona hastasını tek başıma tedavi ederek geçirdim. Önümüzdeki kim bilir kaç ay boyunca sürecek. Bu benim yeni normalim olacak ama şimdiden parçalanıyorum. Bu yüzden lütfen bunu ciddiye alın. Bu çok kötü." ifadelerini kullandı.

