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ABD'li Albay Douglas MacGregor, İsrail'in kirli planını itiraf etti: ''Gazze'deki hedef Arap nüfusunu yok etmek!''
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ABD'li Albay Douglas MacGregor, İsrail'in kirli planını itiraf etti: ''Gazze'deki hedef Arap nüfusunu yok etmek!''

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024, 18:20   |   Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024, 18:20

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilgili alçak itiraflarda bulunan ABD'li Albay Douglas MacGregor bu sefer de İsrail'in planını açık açık itiraf etti. Katıldığı televizyon programında “Gazze’deki savaş İsrail’in ulusal güvenliği ve Hamas’ı ortadan kaldırmak için mi yoksa İsrail devletinin topraklarını genişletmek için mi?” sorusuna Douglas MacGregor, “Gazze'deki savaş İsrail'in güvenliği için değil, Arap nüfusunu yok etmek için. İsrail 30-40 yıl önce uygulamak istediği tozlu planı şimdi uyguluyor” diyerek  alçak planı itiraf etti. MacGregor sözlerinin devamında İsrail'in ABD ve Batı ülkelerini de kontrol ettiğini söyledi.

ABDli Albay Douglas McGregor, İsrailin kirli planını itiraf etti: Gazzedeki hedef Arap nüfusunu yok etmek | ABD ve Batınin ipi siyonistlerin elinde
ABD'li Albay Douglas McGregor, İsrail'in kirli planını itiraf etti: Gazze'deki hedef Arap nüfusunu yok etmek | ABD ve Batı'nin ipi siyonistlerin elinde

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