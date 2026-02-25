SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerDünya VideolarıABD'den Orta Doğu'daki üslerine dev yığınak!ABD'den Orta Doğu'daki üslerine dev yığınak!Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 18:39 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 18:48 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu ABD ile İran arasındaki ipler kopma noktasına gelirken; Washington yönetimi, bölgedeki üslere 300’den fazla savaş jeti ve askeri uçak göndererek gövde gösterisi yaptı.Bunlar da Var 01:05Başkan Erdoğan'dan uçak kazası açıklaması! 25.02.2026Çarşamba 00:58Erdemli’de ölümlü kaza! 16 yaşındaki Defne Su böyle hayatını kaybetti! 25.02.2026Çarşamba 01:20Şehit pilot binbaşı İbrahim Polat için tören düzenlendi 25.02.2026Çarşamba 00:35SON DAKİKA: Tuzla'da şantiye konteynerleri yanıyor! 25.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN