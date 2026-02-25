PODCAST CANLI YAYIN
CIA İran halkına Farsça mesaj gönderdi

ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim sürerken CIA, Farsça yayımladığı açıklamayla İranlılara doğrudan çağrı yaptı. Kurum, kendisiyle iletişime geçmek isteyenlere sanal ortamda güvenli temas yöntemlerini anlattı

