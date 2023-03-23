RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD’de gece kulübünde katliam girişimi son anda engellendi

ABD’de gece kulübünde katliam girişimi son anda engellendi
23.03.2023 23:29

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ABD’nin Florida eyaletinde bir gece kulübüne silahla girmek isteyen şahıs, kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde muhtemel bir katliam engellendi.

Dünya Videoları

ABD'de gece kulübüne yönelik silahlı saldırı son anda engellendi. Florida eyaletinde yer alan Tampa kentinde 19 Mart'ta bir gece kulübüne silahla girmek isteyen şahıs, kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından son anda durduruldu. Tampa Polis Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin 44 yaşındaki Michael Rudman olduğu belirterek, Rudman'ın yüzünde maske, bir elinde ateşli silah, diğer elinde ise fenerle gece kulübüne girmeye çalıştığı ifade edildi. Kapıdaki güvenlik görevlilerinden birinin şüphelinin elindeki silaha vurarak yere düşürdüğü aktarılan açıklamada, "Olay sırasında zanlıya ait tabancadan çıkan mermi ön kapıya isabet etti. Mekanın içinde kimse yaralanmadı. Olaya karışan üç güvenlik görevlisinden biri, Rudman ile çıkan arbede nedeniyle hafif şekilde yaralandı" denildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, Rudman'ın kamyonunda mühimmat, çok sayıda bıçak ve ateşli silah aksesuarları bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, Rudman'ın üzerinde elindeki silaha ek olarak iki adet dolu şarjörün ele geçirildiği belirtildi. Gece kulübünü bir gece önce ziyaret etmiş. Dedektifler, gözaltına alınan Rudman'ın saldırı girişiminden bir gece önce gece kulübünü ziyaret ettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis katliam girişimine ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

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