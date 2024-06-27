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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 16:20 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 16:20

ABD’de büyük gün: Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geliyor! TV savaşı öncesi son anketler ne diyor?

Joe Biden ve Donald Trump için büyük gün geldi. ABD’de Kasım 2024 başkanlık seçimlerine beş aydan kısa bir süre kala Demokratları ve Cumhuriyetçilerin adayları Biden ve Trump CNN canlı yayınında karşı karşıya gelecek. Canlı yayın karşılaşmasının seçimler için büyük fikir vereceği düşünülürken kamuoyu yoklamaları da peş peşe geliyor. İlk anketler ABD başkanlık seçimleri hakkında ne diyor? Gafları ile gündemden düşmeyen Biden’ın canlı yayında ne yapacağı ise en çok merak edilenler arasında. Peki, aylardır beklenen canlı yayın karşılaşması nasıl olacak? İşte, tüm detaylar…

ABD’de büyük gün: Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geliyor! TV savaşı öncesi son anketler ne diyor?
ABD'de büyük gün: Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geliyor! TV savaşı öncesi son anketler ne diyor?

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