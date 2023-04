ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıkıyor!

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili soruşturmada hâkim karşısına çıkıyor. New York'a hareket eden eski ABD Başkanı Trump'a destekçileri sevgi gösterisinde bulunurken, bu olay Amerika tarihinde ilk olarak nitelendirildi. Öte yandan Olası taşkınlıklara karşı New York'te güvenlik önlemleri artırılırken, New York Belediye Başkanı Eric Adams düzenlediği basın toplantısında, "New York şehri bizim evimiz, sizin yersiz öfkenizin oyun alanı değil. Amerika'nın en güvenli büyük şehriyiz çünkü New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz." diye konuştu. Peki, Donal Trump hapse girmesi ABD siyasetini nasıl etkiler?